Rubano i trolley ai turisti in attesa dei bus per Malpensa | bloccati tre algerini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Milano, 20 aprile 2024 – Si erano divisi i compiti con precisione, alimentando il sospetto che la loro fosse una “routine” rodata nel tempo e non un blitz estemporaneo. Stavolta, però, a tre giovaniladri di valigie, è andata male. Merito del colpo d’occhio degli agenti della polizia ferroviaria di Milano, impegnati in un servizio anti borseggio nella zona della Stazione centrale. ARCHIVIO MILANO STAZIONE CENTRALE - POLIZIA POLFER - PER LUCIDI TOGNOLATTI I poliziotti hanno notato tre persone in piazza IV Novembre, intente a osservare con grande attenzione i bagagli appoggiati a terra dailungo la banchina riservata agli autobus in arrivo e in partenza per l’aeroporto di. Uno dei tre, il più anziano, un ventottenne, si occupava di monitorare l’eventuale presenza di forze dell’ordine, tenendo i contatti ...