Rosti di porro | piacciono talmente tanto che non bastano mai!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 20 aprile 2024) Una ricetta che preparo spesso in questo periodo è quella deicon porri. Questo è un piatto tedesco ed è super gustosoche rende queste verdure invitanti sia ai bambini che ai grandi più schizzinosi. Una frittella tira l’altra infatti tutti si contengono l’ultima rimasta nel piatto ogni volta che le preparo. Il procedimento per creare l’impasto è davvero facile e intuitivo. Praticamente queste frittelle può prepararle anche chi non è un asso della cucina e ottenere un risultato delizioso. Piaceranno a tutti!di: ingredienti e preparazione. Questa ricetta è davvero gustosa e dopo il primo assaggio è diventata una delle preferite della mia famiglia. Anche gli ospiti mangiano queste sfiziosità con vero piacere e in più impiego solo 5 minuti per fare l’impasto. Come ingredienti utilizzo: 4 ...