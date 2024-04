Roma - corteo Cgil e Uil | Adesso basta

(Di sabato 20 aprile 2024) 11.35 "". Questo lo slogan della manifestazione die Uil, in piazza aper la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per il diritto alla cura e alla sanità pubblica, per una "giusta" riforma fiscale e la tutela dei salari. Ilda piazzale Ugo La Malfa si è diretto a piazzale Ostiense, dove è allestito il palco. Previsti interventi di lavoratrici e lavoratori e infine le conclusioni dei segretari generale delle due organizzazioni confederali, Landini e Bombardieri.

Dopo 5 anni dalla nascita, Fridays for Future , il movimento che si batte per la giustizia climatica, torna in piazza in diverse città italiane per il primo Sciopero Globale per il Clima del 2024. E ... (ilfattoquotidiano)

Cgil e Uil in piazza, Bombardieri: "C'è un paese reale che soffre" - Roma, 20 apr. (askanews) - "Per dimostrare che c'è un paese reale che soffre": così Pierpaolo Bombardieri in piazza a Roma alla manifestazione ...stream24.ilsole24ore

Cgil e Uil in piazza a Roma per il diritto alla sicurezza sul lavoro - Cgil e Uil tornano in piazza. Dopo gli scioperi di novembre e dicembre scorsi contro la manovra economica e quello dell’11 aprile per sollecitare misure più incisive per arginare le morti sul lavoro, ...video.corriere

Roma presa d'assalto - Un weekend complicato da dimostrazioni, gare podistiche e eventi celebrativi dei Natali di Roma. Significative le modifiche alla viabilità e alla circolazione stradale ...rainews