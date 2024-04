Robot in sanità - al ‘Ruggi’ di Salerno salvata una novantenne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Presso la UOC Clinica Urologica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di, diretta dal Professore Paolo Verze, è stato eseguito con successo, un intervento di cistectomia radicale, con Tecnicaica, ad una paziente, affetta da carcinoma vescicale infiltrante. Alla suddetta signora, era stata negata questa opportunità in altre sedi ospedaliere, per problemi relativi all’età avanzata, condannandola di conseguenza a non ricevere alcun trattamento, anche perché nel caso specifico, non sono previste terapie alternative. ‘Giunta alla nostra osservazione, ci è sembrato invece opportuno eseguire una valutazione approfondita dal punto di vista chirurgico, dichiara il Professore Verze, onde definire in maniera precisa, il reale rischio operatorio’. L’intervento, risultato di un ...