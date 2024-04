Roberto Baggio racconta i suoi dieci anni senza toccare palla

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 aprile 2024)un pallone. Sembra impossibile, ma è proprio così.non aveva fatto bene i conti e quando glielo facciamo notare butta lì un “Mamma mia” che è tutto un programma. Lui che pagherebbe per tornare a giocare, altro che andare a riempirsi le tasche in Arabia, realmente non ha più toccatoda quella volta. Neppure per gioco. Neppure un tiro in giardino. “L’ultima volta è stata davvero alla partita per il Papa a Roma… c’era anche Maradona”. Era il primo settembre 2014. Una vita fa. “Mi ero allenato tre mesi per giocare quella partita. Andavo apposta a Bologna per tenermi in forma tre volte alla settimana. Poi, alla fine dell’ultimo allenamento, il venerdì sera, ho voluto provare a tirare qualche punizione… e tac… alla terza mi sono ...