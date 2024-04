Rissa con machete - identificati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) È durata meno di un paio di mesi la latitanza di due dei tre giovani marocchini che la notte dello scorso 18 febbraio a Olgiate Molgora si sono affrontati a colpi die bottigliate, prima in bar, seminando il panico tra i clienti, poi in stazione. I tre hanno 25 anni, 32 e 37 anni. A mancare ancora all’appello è il 32enne, che era stato colpito in testa, mentre il 25enne, suo cugino, era stato pugnalato ad una gamba. Probabilmente si sono affrontati per un regolamento di conti o una guerra per il controllo delle piazze dello spaccio. Uno di loro era infatti uscito di prigione solo da mezza giornata, perché già coinvolto in una maxi retata degli agenti della Mobile lo scorso ottobre, per l’operazione nome in codice Lecco City. D.D.S.