Ripartire dopo la morte di Mattia Silenzio - fiori e il primo allenamento A spronare la squadra è la fidanzata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Attimi di commosso, un mazzo diposato al fianco della decina che già sono stati portati, e poi un caloroso applauso. Così un nutrito gruppo di ragazzi della categoria 2007 ieri ha voluto riunirsi di fronte alla scritta “Ciao“, realizzata di fianco all’ingresso dello stadio Neri di Castelfiorentino. Uniti nel ricordo diGiani, 26enne calciatore della primascomparso per quel malore che l’ha portato via in 17 minuti, sul terreno di gioco a Campi Bisenzio, durante la partita di Eccellenza tra Lanciotto e Castelfiorentino United. Nel frattempo, all’interno dell’impianto di viale Roosvelt i compagni didisi sono ritrovati per svolgere il...