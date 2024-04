Rinasce la villa dei Loiero. Da covo di 'ndrangheta a luogo di affetti e di cura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) La famiglia, cosca di ‘ndrangheta, specialista nei traffici di droga, abitava in via Morona 10. Una maxi operazione del 2018 dei carabinieri ha sequestrato alla ‘ndrina beni per milioni di euro. Tra questi laa due piani, con giardino e sontuosa piscina, dove iabitavano, alle porte di Milano. Ora, dopo il grande lavoro dei ragazzi di Libera e “Una casa anche per te“ che l’hanno rimessa a nuovo, quell’edificio dadi ‘ndrangheta è diventato un bene sociale, dove verranno ospitati i parenti di pazienti ospedalizzati. Verranno assistiti, supportati, anche psicologicamente, grazie a un progetto portato avanti da padre Paolo Formenton della parrocchia di San Lorenzo, a cui è stata affidata la gestione del bene, dopo un concorso di idee cui hanno partecipato cittadini e associazioni. Al taglio ...