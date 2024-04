Rifiuti abbandonati sull’Alpe di Poti Scatta la denuncia per imprenditore

(Di sabato 20 aprile 2024) AREZZO Ferro, plastica, detriti da costruzione e demolizione incivilmentesu un terreno di proprietà di una società agricoladi. E’ quanto nei giorni scorsi è stato segnalato ai Carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo da parte di cittadini indignati. In un’area isolatadi, gli uomini dell’arma hanno individuato e sottoposto a sequestro il grosso cumulo dispeciali costituto principalmente da ferro, plastica detriti da costruzione e demolizione. Le indagini, condotte da personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Arezzo, hanno permesso di acquisire alcuni riscontri e di individuare la provenienza dei. Vengono da un cantiere edile di ristrutturazione di una frazione di ...

