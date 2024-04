Ribadito il no alla Russia per cerimonia anniversario Hiroshima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Per il terzo anno consecutivo, lae la Bielonon saranno invitatecommemorazione dell'della bomba atomica che si terrà il 6 agosto nella città di, mentre l'invito sarà esteso a Israele. Lo anticipa il giornale online Asahi Shimbun, che cita fonti a conoscenza del dossier, spiegando che i rappresentanti die Bielosaranno considerate "persone non grate"annuale al Memoriale della Pace, a causa del conflitto in corso in Ucraina . "La situazione non è cambiata rispetto all'anno scorso, e per questo motivo attueremo le stesse decisioni , ha dichiarato all'Asahi un funzionario dell'amministrazione cittadina, con il governo centrale che è stato già informato della decisione. ...