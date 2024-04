Riassunto | HubHead Corp rileva le attività DataSeer Inc per espandere le sue capacità di IA in un mercato verticale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 20 aprile 2024) TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Con un’iniziativa intrapresa per rafforzare la sua strategia di IA nei settori “asset-intensive”, oggi. ha annunciato di avereto ledi, Inc. L’acquisizione amplia il portafogliodi strumenti pensati per utilizzare l’IA e il machine learning al fine di migliorare i dati principali sulla manutenzione e sullee per assistere le imprese “asset-intensive” a digitalizzare i dati per creare gemelli digitali. Il softwaremigliora l’efficacia delle soluzioni EAM (Enterprise Asset Management) e CMMS (Computerized Maintenance Management System) dei nostri clienti. In quanto una delle aziende in prima linea nell’applicazione dell’IA per migliorare la qualità dei dati ...