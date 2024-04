Riassunto | Banco Popular lancia una nuova campagna ‘Seguiamo il tuo ritmo’; introduce il branding audio

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 20 aprile 2024) SAN JUAN, Porto Rico–(BUSINESS WIRE)–Porto Rico è una piattaforma globale famosa per il talento musicale, con una varietà di ritmi e generi che ne rappresentano la ricchezza culturale. Basandosi su tale influenza,annuncia unadal titolo “Seguiamo il tuo ritmo”. La banca utilizza l’analogia della musica per catturare la diversità dei suoi clienti, la vasta gamma delle loro preferenze in ambito bancario e i modi in cuirisponde a tali esigenze. “Negli ultimi 130 annisi è evoluta di pari passo con i cambiamenti culturali, sociali ed economici per servire i clienti in modo ottimale ed efficiente. Abbiamo sempre operato al ritmo dei nostri clienti, comprendendone le preferenze e trasformando ...