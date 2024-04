Renzo Rubino sette anni dopo. "Ecco un album super gioioso" - Si è fatto conoscere al Festival di Sanremo, ha sorpreso tutti inventandosi il primo festival musicale "in barca" ed ha atteso sette anni prima di pubblicare un disco. Ora esce "Il silenzio fa boom" ...ilgiornale

Top of the Music 16/2024: debutto in Top Ten per Mark Knopfler e Michele Bravi - Ancora una volta, Tony Effe è al comando della chart album che vede Mark Knopfler e Michele Bravi debuttare tra i primi dieci posti. Le Top Ten della settimana.funweek

Renzo Rubino, esce 'Il silenzio fa boom' - (LaPresse) Voglia di tornare, di raccontare un cambiamento interiore. Una volontà accompagnata da un influsso felliniano. È uscito 'Il silenzio ...stream24.ilsole24ore