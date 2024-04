Renzi attacca Emiliano e il Pd | Partito para grillino Il presidente della Puglia insegue i 5 Stelle su tutto

La guerra dei Roses è meno sanguinaria rispetto al matrimonio fallito del Terzo Polo. Il leader di Azione, Carlo Calenda e quello di Italia Viva, Matteo Renzi , non potrebbero essere più distanti. E ... (ildifforme)

“il progetto di Autonomia differenziata, così come concepito e perseguito dal governo, è assolutamente distruttivo dell’unità e della coesione del Paese”, così Giuseppe Conte in Basilicata, in vista ... (ilfattoquotidiano)