Renée Zellweger - regina di chiome spettinate ad arte

(Di sabato 20 aprile 2024) La notizia è ormai ufficiale e ha fatto il giro del web: a San Valentino 2025 sul grande schermo tornerà per la quarta volta Bridget Jones interpretata da. Quale occasione migliore per ripassare le acconciature dell'attrice che, ad honorem, eleggiamo punto di riferimento permai troppo impeccabili e per questo assolutamente cool

Bridget Jones : mad about the boy sarà il quarto film della fortunata serie cinematografica, in uscita per San Valentino 2025: nel cast non tornerà solo Renée Zellweger , ma anche Hugh Grant. Renée ... (news.robadadonne)

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 18 Aprile, in prima serata: ... un film di Fabien Constant, con Sarah Jessica Parker, Simon Baker, Gus Birney, Jacqueline Bisset, Common, Taylor Kinney, Mary Beth Peil, Phillipa Soo, Renée Zellweger, Waleed Zuaiter e Venida Evans. ...

Hugh Grant, risolta la causa con The Sun con un enorme risarcimento: leggi anche Bridget Jones: Mad About the Boy, il nuovo film con Renée Zellweger Come Grant spenderà la somma "Ho trascorso gran parte degli ultimi dodici anni a lottare per una stampa libera che non ...