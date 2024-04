Reggio Emilia - 20enne morta mentre consegnava le pizze | Auto aveva gomme usurate

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 20 aprile 2024) Svolta nelle indagini sul caso di Elena Russo, la ragazza di vent'anni che il 30 gennaio 2022 morì in un incidente stradale a San Bartolomeo di. Russo, che lavorava come fattorina per unaria, era alla guida di una Fiat Punto (di proprietà del locale) quando, improvvisamente, è uscita di strada in via Adelmo Tirabassi, ribaltandosi più volte e scintrandosi contro un palo. Oggi, dopo una richiesta di archiviazione respinta e un nuovo supplemento di indagini, è emerso che gli pneumatici del veicolo su cui viaggiava lasarebbero stati usurati, e dunque non a norma. Una delle duerisaliva a 16 anni prima (l'altra a 8) ed era, addirittura, più vecchia dell'mobile stessa.