Razzismo al contrario | Youssef Contreras squalificato 11 giornate

(Di sabato 20 aprile 2024) SERIATE (Bergamo) Gli insulti che volano, la denuncia, l’indagine e poi il ribaltone della Procura Federale. Sta suscitando scalpore la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto undicidi squalifica aMoujahid, giovane calciatore dell’Aurora Seriate, reo di aver "pronunciato costantemente, in campo ed in panchina, gravi e violente frasi discriminatorie, che si ritiene opportuno non riportare, riferite agli italiani". L’indagine è partita a febbraio al termine della sfida Vertovese-Aurora (finita 3-1 per i padroni di casa), valida per la diciannovesima giornata del Girone D categoria Juniores Regionali B U19. Dopo la gara il 18enne dell’Aurora aveva comunicato all’arbitro di aver subito "offese discriminatorie da parte di un avversario non individuato". Come accaduto nel recente e più famoso caso in ...