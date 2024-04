Rallenta l’inflazione dell’1% e salgono le stime sul Pil | i dati di Confcommercio

(Di sabato 20 aprile 2024)ha rivisto al rialzo le sue previsioni sull’economia italiana. Secondo idell’ultima congiuntura dell’associazione, nel primo trimestre 2024 il Pil ha registrato una crescita dello 0,3% rispetto agli ultimi tre mesi del 2023 (+0,1% la precedente stima) e dello 0,5% rispetto al primo trimestre dello scorso anno (+0,3% la precedente stima). L’organismo prevede inoltre che dopo la risalita dela marzo all’1,2%, questa dovrebbere ad aprile all’1,0%. La crescita del Pil Secondo gli ultimi, i primi mesi del 2024 hanno mostrato alcuni elementi positivi nonostante ci sia ancora molta incertezza sul futuro. Questi segnali positivi hanno portato a una revisione al rialzo delle prospettive per il primo trimestre. Per questo, la stima di crescita del Pil per ...

Confcommercio alza stime su Pil, I trimestre +0,3%. inflazione Rallenta, spinta a consumi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Confcommercio alza stime su Pil, I trimestre +0,3%. inflazione Rallenta, spinta a consumi ...tg24.sky

Confcommercio, l'inflazione Rallenta, spinta ai consumi - - spiega Confcommercio - Andamento che potrebbe essere favorito anche dal permanere di dinamiche occupazionali debolmente positive e dai recuperi di reddito generati dai rinnovi contrattuali". A marzo ...ansa

Morto l'uomo che si è dato fuoco davanti tribunale Trump - (ANSA) - ROMA, 20 APR - E' morto l'uomo che ieri si è dato fuoco davanti al tribunale di New York dove è in corso il processo a Donald Trump per i presunti soldi alla pornostar: lo scrivono diversi me ...altoadige