RAI - SCURATI | MELONI NON HA MAI RINNEGATO IL FASCISMO! IL MONOLOGO CENSURATO

(Di sabato 20 aprile 2024) Ecco il testo integrale deldi Antonio, atteso stasera su Rai3 a “Che Sarà” di Serena Bortone e poi cancellato dai vertici di Viale Mazzini. Ufficialmenteper motivi economici ed editoriali, l’intervento è un durissimo atto di accusa alla Premiere al Governo. Altro che soldi… Lo attesero sottocasa in cinque, tutti squadristi venuti da Milano, professionisti della violenza assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini. L’onorevole Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, l’ultimo che in Parlamento ancora si opponeva a viso aperto alla dittatura fascista, fu sequestrato in pieno centro di Roma, in pieno giorno, alla luce del sole. Si batté fino all’ultimo, come lottato aveva per tutta la vita. Lo pugnalarono a morte, poi ne scempiarono il cadavere. Lo ...