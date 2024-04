Rai - Floridia | azienda chiarisca caso Scurat - mina credibilità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 20 apr. (askanews) – "Casi come quello che coinvolge in queste ore lo scrittore Antonioi rischiano di screditare il servizio pubblico, neno lae gettano un'ombra sulla sua indipendenza. Non è accettabile trattare così una personalità del calibro di Antonioi". Lo afferma la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara. "È necessario – prosegue – che l'dia risposte più dettagliate sulle ragioni che impedirebbero la sua presenza nella trasmissione di Serena Bortone. Mi auguro che non si tratti di una scelta editoriale e che sino tutti gli aspetti di questa vicenda con una risposta convincente per sgomberare il campo da qualunque sospetto di intento censorio".