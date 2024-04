Rai - censurato il monologo di Scurati | esplode la rabbia della Bortone

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 aprile 2024)la polemica dentro la Rai: i vertici aziendali avrebberoildi Antonioalla trasmissione di Serena. Serenafuriosa con la Rai per il caso di Antonio(credits @Rai) – Ilcorrierecitta.comun nuovo caso Rai, dopo la presunta censura deldi Antonionella trasmissione di Serena. La giornalista ha denunciato l’episodio sul proprio profilo Instagram, dicendo di aver saputo all’ultimo come lo scrittore non sarebbe intervenuto nel suo programma il 25 Aprile. Proprio su questa ricorrenza, l’intellettuale avrebbe tenuto unall’internotrasmissione di Rai ...