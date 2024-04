RAI - BORTONE SUL CASO SCURATI | QUESTIONE DI SOLDI? RICOSTRUZIONI OFFENSIVE

(Di sabato 20 aprile 2024) Serena, visibilmente scossa e giustamente arrabbiata, ha aperto la puntata di “Che Sarà” su Rai3 con il monologo di Antonioe un attacco frontale alle, definite “”. Nella puntata di oggi come probabilmente molti di voi sapranno essendo la notizia su tutti i siti di informazione da stamane, era previsto un monologo di Antoniosul 25 aprile. Monologo che invece non ci sarà. Ieri sera infatti ho scoperto del tutto casualmente che il contratto diera stato annullato. Pur avendo passato tutta la sera a telefonare, a mandare messaggi e email, non sono riuscita ad ottenere alcuna spiegazione. Di conseguenza stamattina per prima cosa ho dovuto chiamareper dirgli che cosa era accaduto. Siccome ho letto ...

