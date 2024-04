Rai - addio Boomerissima di Alessia Marcuzzi | cancellati 3 programmi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 20 aprile 2024) L’di Amadeus in casa Rai è un effetto della situazione attuale della Tv pubblica. Non si tratta di una causa scatenante, anzi. La rete sta operando dei cambi radicali, che sembrano sospinti anche da indicazioni che provengono dall’alto. Il risultato? Nessuno pare al sicuro, per così dire. Si pensi che in un colpo solo tresi ritrovano al passo d’. Non tutto è confermato ma, del resto, neanche l’dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo non lo è stato fino a pochi giorni fa, eppure se ne parlava da un po’. Stop al programma di Chiara Francini Forte e Chiara non andrà più in onda. Il programma di Chiara Francini è stato ufficialmente sospeso ma, di fatto, risulta cancellato. Il motivo è da rintracciare negli ascolti non soddisfacenti, eppure il modo con il quale tutto ciò è stato ...