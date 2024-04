Questo è troppo Beatrice Luzzi contro Rosy Chin dopo il Grande Fratello | pronta a chiamare gli avvocati

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilè finito da un pezzo ma il pubblico segue coninteresse gli ex concorrenti. Per esempio Mirko e Perla, di nuovo fidanzatiil reality show di Alfonso Signorini, ma anche Greta e Sergio e Letizia e Paolo, che hanno iniziato una relazione proprio nella casa di Cinecittà. All’appello non poteva mancare, per molti vincitrice morale di questa lunghissima edizione del GF. Tutti curiosi sul futuro in tv dell’attrice, che senza ombra di dubbio è stata la concorrente più chiacchierata per tutta la durata del programma. È anche stata l’unica a confidarsi con Silvia Toffanin, a Verissimo, per due volte. Ma nelle ultime oreha sorpreso i suoi follower con un comunicatoun’ex ...