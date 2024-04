"Questo è il nostro trampolino per Parigi"

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Il suo è un mestiere difficilissimo, anche se molti lo invidiano per i suoi successi. Perché Giuseppe Cocciaro, marchigiano di Porto San Giorgio trapiantato a Fano, 64 anni, è il direttore tecnico della nazionale italiana maschile di ginnastica artistica. Cocciaro, come si prepara un anno con due appuntamenti come Europei e Olimpiadi? "È chiaro che i Giochi sono più importanti, ma l’Europeo in casa da detentori del titolo è qualcosa di speciale, dobbiamo essere all’altezza. La preparazione è differente rispetto agli anni in cui c’è solo una manifestazione. Alla palestra federale di Porto San Giorgio stiamo ultimando il lavoro sapendo che dopo due mesi e mezzo c’è". Sul piano fisico si recupera. Il problema è più psicologico. "Dopo gli Europei i ragazzi avranno un periodo di riposo attivo, poi inizieremo a lavorare in modo più pesante. Tenendo conto anche ...