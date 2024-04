Quesada - l’Italia s’è desta | Lavor - stud -o, amicizia La Nazionale merita tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Quando calcava i campi con i Pumas – miglior marcatore del Mondiale 1999 come mediano d’apertura dell’Argentina – era “Speedy Gonzalo“. La velocità non gli difetta mai: alla prima stagione da ct dell’Italrugby ha subito firmato il miglior Sei Nazioni della storia azzurra (tre risultati utili di fila, con due vittorie) moltiplicando sogni e fiducia per la nostra palla ovale. E poi, in una manciata di mesi ha imparatono in maniera sorprendente. Gonzalo, orgogliosamente argentino e altrettanto fieramente giramondo, somiglia molto all’identikit di Re Mida per il nostro movimento. "Sì, abbiamo avuto poco tempo per preparare il Sei Nazioni – conferma –. Il risultato complessivo è stato una bella soddisfazione per me. Dopo il mio arrivo ho ascoltato, scoperto, passato tempo con la squadra e lo staff. Ho proposto una nuova metodologia di ...