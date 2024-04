Quei cyber poliziotti contro i reati online

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 20 aprile 2024) In Italia ci sono 18 centri operativi e 100 uffici sul territorio della Polizia Postale che, ogni giorno, affrontano le nuove minacce combattendole con alta tecnologia e le stesse armi e conoscenze informatiche messe in campo dagli hacker. Una guerra che si può vincere. Un fenomeno in crescita è lacriminalità o, per dirla all’italiana, criminalità cibernetica. Sta maturando livelli di complessità ai quali ci si può opporre soltanto con uguali, o migliori, capacità informatiche. Ivano Gabrielli, direttore del servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, spiega a Panorama di che si tratta. «Intanto bisogna ricordare che il mondo virtuale non è più accessorio, ma è una proiezione integrata della nostra realtà. Di cittadini, aziende, infrastrutture che toccano ogni aspetto della vita. Le aggressioni contro il patrimonio in Rete hanno ormai superato quelle nel ...