Quali IA creano video? I 10 migliori generatori per creare video online con l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 20 aprile 2024) IdiIA possonoclip creative, avatar animati con la tecnologia deepfake da usare per lavoro ma anche contenuti per i social. Ci sono opzioni per tutte le tasche: gratuiti oppure con abbonamenti mensili. Non solo le famose Sora e Lumiere, ma anche Canva, In, Capcut, HeyGen e altre intelligenze artificiali.