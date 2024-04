Purtroppo è morto Lutto a Forum - l’annuncio di Barbara Palombelli e il ricordo del programma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 aprile 2024), la redazione deltv ha datodella scomparsa del giudice che ha preso parte a stagioni, dal 2011 al 2013, appena andato in pensione. Una carriera di successo durata dal 1961 al 2010. Aveva 87 anni. Come ricostruisce La Repubblica, come pm presso la procura partenopea aveva seguito alcune inchieste sulla camorra, culminate con gli arresti dei boss Cutolo, Zazza e Nuvoletta. A Roma ha seguito le indagini più delicate e tra queste c’è anche quella che riguarda Emanuela Orlandi, ragazzina appena quindicenne, figlia di un alto dipendente del Vaticano, che il 22 giugno 1983 scompare nel nulla dopo essere uscita da una scuola di musica nel centro di Roma, dove era andata a lezione di flauto. Un caso, come tutti sanno, ancora irrisolto e per il quale il fratello Pietro continua a dare ...