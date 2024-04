Pupi - che bello ritrovarsi di fronte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Michele Vitali, nato a Bologna a fine ottobre 1991, si è formato cestisticamente proprio in Virtus, giocandovi poi da professionista nell’annata 2015/2016, che per i bianconeri si concluse in modo molto amaro: retrocessione all’ultima giornata sancita dalla sconfitta al PalaBigi con l’allora Grissin Bon. Negli anni successivi l’esterno emiliano si è ben disimpegnato in Italia e all’Estero con discrete prestazioni anche in maglia azzurra. Dal 2022 è alfiere della Pallacanestro Reggiana, di cui oggi è capitano. Il Vitali odierno, cosa si porta ancora dietro dagli anni in Virtus? "A parte la stagione in serie A, lì ho fatto tutto il percorso giovanile con Giordano Consolini (oggi alla guida dell’Under 17 Unahotels e stretto collaboratore di Andrea Menozzi, ndr) quindi ho imparato moltissimo a livello tecnico e come maturazione generale, riuscendo a gestire i momenti difficili. Perché ...