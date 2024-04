Psg - Luis Enrique | Siamo ancora in corsa per tutte le competizioni come da obiettivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) L’allenatore del Psgha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Olympique Lione: “Si avvicina l’ultimo mese e mezzo di competizione. Vogliamo raggiungere tutti i nostri obiettivi, lavoriamo con grande entusiasmo e con molta serietà. L’è quello di sempre, vincere la Ligue 1, rappresentare al meglio il proprio club e continuare ad essere una squadra competitiva. Abbiamo anche la finale di Coppa e la semifinale di Champions League, giocheremo tante partite. Posperò chiudere i giochi in 2-3 partite. Penso che una delle funzioni che hoallenatore sia quella di migliorare la squadra. E poi gestisci ogni giocatore individualmente. Il merito è sempre dei giocatori, che devono accettare ciò che il loro allenatore dice per il bene del singolo e del gruppo. ...