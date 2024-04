PSG-Lione - Ligue 1 | diretta t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 aprile 2024) PSG-è una partita valida per la trentesima giornata di1 e si gioca domenica alle 21:00: statistiche,oni,tv e. La Champions League è, come ogni anno da ormai più di un decennio, l’ossessione del PSG. I tifosi parigini in settimana temevano un altro flop dopo la sconfitta per 3-2 con il Barcellona nella gara d’andata ma in Catalogna la squadra di Luis Enrique è riuscita a ribaltare tutto, rifilando un sonoro 4-1 ai blaugrana, rimasti in dieci uomini nel primo tempo per via dell’ingenuo fallo di Araujo su Barcola. Vitinha – IlVeggente.it (Ansa)Dopo il rosso sventolato dall’arbitro all’uruguagio la partita ha preso ovviamente un’altra direzione, con il PSG che prima con l’ex Dembélé e poi con Vitinha ha rimesso le cose a posto. La ...