(Di sabato 20 aprile 2024) Due nuoviutili alla, per "ingaggiare" chi si trova in stato dità economica. Il primo si chiama “Ti Accompagno“, è stato avviato lunedì e fino alla fine dell’anno coinvolgerà dieci persone, destinatarie dell’assegno di inclusione. Il gruppo sarà impiegato nell’accoglienza dei cittadini all’interno delle strutture comunali, nella verifica degli appuntamenti, nell’erogazione delle prime informazioni sia di persona che al telefono. Il secondo progetto, invece, vedrà protagoniste cinque persone, che seguiranno e supporteranno le squadre di manutenzione ordinaria per agevolare piccoli interventi in caso di bisogno oppure per gestire e spostare il materiale necessario per lo svolgimento delle attività richieste dal responsabilesquadra. "è stata una delle ...

Progetti a sostegno della collettività: "Sesto in prima fila per i fragili" - Due nuovi Progetti utili alla collettività, per "ingaggiare" chi si trova in stato di fragilità economica. Il primo si chiama "Ti Accompagno", è stato avviato lunedì e fino alla fine dell'anno coinvol

