Prodotti agricoli - in Italia cresce del 3% il valore della produzione

(Di sabato 20 aprile 2024) Bologna, 20 aprile 2024 – In uno studio realizzato da Nomisma per Confagricoltura emerge che nel 2023 inil numero di imprese agricole è diminuito del 2,5% rispetto all’anno precedente ma la contrazione rispetto al 2018 è del -6,4%. L’incidenza delle imprese guidate da giovani imprenditori è pari al 7,6% del totale mentre per quelle che occupano lavoratori stranieri è pari al 28% del totale, con una preponderanza di lavoratori extra comunitari (66%). Al contempo, nell’ultimo anno ildiinè cresciuto del +3%, sostenuto anche dal significativo contributo portato dalla zootecnia. Nel 2023 si registra una contrazione dei prezzi delle commodity agricole e dei fertilizzanti, invertendo la tendenza del 2022. Nello ...