Processo di Roma e Piano Mattei - la strategia sulle migrazioni della ministeriale di Capri

Domenico Arcuri , ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, è finito nei guai. L’indagine avviata dalla Procura di Roma riguardava una fornitura di mascherine dalla Cina nel primo periodo ... (thesocialpost)

seconda udienza nel processo di revisione per la Strage di Erba : i difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi provano a convincere la Corte d'Appello di Brescia che esistono "nuove prove" in grado di ... (tg24.sky)

Dimentica il portafogli dopo la colazione, il cameriere glielo restituisce. Dentro c'erano 360 euro: «Era di una cliente affezionata» - CONEGLIANO (TREVISO) - Non è la prima volta che viene sfatato il più classico dei luoghi comuni legato all’onestà e all’occasione, che dovrebbe rendere l’uomo ladro. Almeno così dice il proverbio. Ma ...ilmessaggero

Un anno di Arianna - Il 20 aprile 2023 pubblicavo sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano una vignetta sul ministro Lollobrigida e la sostituzione etnica. Quello che è seguito – tra processi disciplinari, mediatici e gi ...ilfattoquotidiano

Beniamino Zuncheddu, assoluzione per insufficienza di prove ma i giudici: «Non c'è certezza però sulla sua piena innocenza» - Dubbi, non certezza granitica sulla reale colpevolezza (così come sull'innocenza) di Beniamino Zuncheddu che non avrebbe dovuto, quindi, trascorrere 33 anni in carcere. È ...ilmessaggero