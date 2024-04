Processo a Trump | morto l' uomo che si è dato fuoco davanti al tribunale di New York

(Di sabato 20 aprile 2024) E’l’che si eraierialdi Manhattan dove si sta svolgendo ila porte chiuse contro Donald. Maxwell Azzarello, 37 anni, si è cosparso di un liquido infiammabile e ha lanciato opuscoli sulla teoria della cospirazione mentre era in corso la selezione della giuria per ilall'ex presidente, che comincerà lunedì. E' stato ricoverato...

