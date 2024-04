Priscilla - regina del desert - in arrivo il sequel con il cast originale | Sarà grandioso

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 20 aprile 2024), ladelo, film del 1994 di Stephan Elliott, avrà un; lo conferma lo stesso regista in un’intervista, confermando che torneranno i protagonisti originali, ovverosia Terence Stamp (Bernadette), Hugo Weaving (Mitzi) e Guy Pearce (Felicia); al momento, i tre sono ancora in trattative, seppur avanzate, e per questo motivo non sono disponibili ulteriori dettagli sul progetto. Elliott ha dichiarato quanto segue all’interno della rubrica “Breaking Baz” di Deadline: “un viaggio della madonna. Non dirò altro, se non che filmeremo il nuovo film in Australia; il vecchiosi è già reso disponibile, anche se i contratti non sono ancora finalizzati; la sceneggiatura però c’è , ed è fantastica.” Elliott iniziò a maturare l’idea di un...