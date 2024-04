(Di sabato 20 aprile 2024) La2 giàpotrebbe imitare in pieno la squadra maggiore ed essere promossa in1 con tre giornate di anticipo. Perchè si verifichi tale trionfo ormai tracciato, i bianconeri alle 11.15 dovranno battere in casa ungià tranquillo e allo stesso orario il Benevento (secondo a -7 dai romagnoli) perdere a La Spezia contro i liguri pure loro a metà classifica. Se la promozione matematica non dovesse arrivare questa mattina i ragazzi di Campedelli poi avrebbero altre tre occasioni (a Palermo, con l’Entella e a Salerno l’11 maggio) per tornare in1 dopo la retrocessione della scorsa stagione. Quest’anno il loro cammino è stato strepitoso, al momento a quattro giornate dal termine 19 successi, 6 pareggi e una sconfitta a Benevento neldi andata. ...

Tempo di lettura: 2 minutiNel torneo Primavera 2, è tornato il splendere il sole per la formazione Primavera del Benevento , che in un colpo solo ha ritrovato il successo (2-1) contro la Salernitana ... (anteprima24)

Primavera 2 vicina al salto. Oggi il match point a Bari - Inizio alle 11.15 anche a La Spezia per il Benevento, che è a -7 dai bianconeri . Se i romagnoli vincono e i campani perdono, scatta la promozione matematica.ilrestodelcarlino

Le borse di tendenza per la Primavera/Estate 2024: dalla hobo bag al bauletto, 7 modelli da avere - Dai maxi secchielli ai bauletti, passando per le hobo bag e per i modelli in rosa confetto o pitonati, ecco tutte le borse di tendenza per la Primavera/Estate ...fanpage

Svizzera, 5 motivi per scoprire Zurigo in Primavera - La Primavera a Zurigo è un mix di esperienze da provare, in una delle città più vibranti e moderne della Svizzera. A partire all'aura cosmopolita ...ilmessaggero