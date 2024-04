Prete di strada e missionario Le attese della povera gente | Porterà una nuova energia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) La nomina di unfiorentino con addosso l’odore delle pecore emoziona in maniera significativa le realtà caritativenostra Chiesa. Come l’Opera di San Procolo e l’associazione Fioretta Mazzei, presieduta da Giovanna Carocci, insegnante in pensione, cattolica impegnata nelle due realtà, entrambe ereditàgrande stagione lapiriana. Presidente, don Gherardo Gambelli, parrocoe cappellano delle carceri, eletto arcivescovo di Firenze: se lo aspettava? "Dal Papa ci si può sempre attendere di tutto, ma non immaginavo su chi sarebbe potuta cadere la scelta. Premesso che non conosco don Gherardo, mi sembra un uomo che suscita simpatie, per la testimonianza di spessore, per le scelte che ha fatto, per come le ha vissute. L’aspettativa è alta. La nostra Chiesa ha bisogno di essere rianimata da una ...