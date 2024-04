Prato | paura per un’auto in fiamme di notte in via 7 Marzo foto

I vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 18 di oggi, 27febbraio 2024, in via Caruso a Prato , per un albero caduto, probabilmente a seguito delle avverse condizioni meteo della giornata ... (firenzepost)

Proseguire nella striscia di risultati positivi per continuare a sognare . Il Prato di Maurizio Ridolfi non vuole saperne di interrompere il suo magic moment e si prepara ad ospitare, oggi alle 15 ... (sport.quotidiano)

Prato, 20 aprile 2024 – Un’ Auto è andata a fuoco nella notte in via 7 Marzo a Prato. I Vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo sono intervenuti poco dopo l’una per spegnere le fiamme che ... (lanazione)

Presunti maltrattamenti a scuola, maestra 62enne finisce ai domiciliari - Per dei presunti maltrattamenti verso dei bambini della scuola materna, una maestra di 62 anni di un istituto della provincia di Pistoia è stata ...gonews