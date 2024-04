Povere Creature! in blu-ray - la recensione | video stupendo ma cara Disne - dov' è il 4K UHD?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 20 aprile 2024) Ladel blu-ray di!: inspiegabile la scelta diy di non produrre il 4K, ma il blu-ray distribuito da Eagle vanta unstraordinario. Peccato per un reparto extra sottotono e per un audio italiano troppo timido rispetto al potente inglese. Dal grande rammarico per una scelta inspiegabile, alla parziale consolazione per un prodotto comunque brillante.! è uno tra i film più recenti che oltre alle lodi della critica hanno attratto in maniera anche sorprendente il grande pubblico. E non a caso ai recenti Oscar si è portato a casa quattro statuette (attrice protagonista, scenografia, costumi e trucco). Proprio per questo, e a maggior ragione per il fatto che l'opera surreale e grottesca di Yorgos Lanthimos vanta un comparto ...