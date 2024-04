Potente Disincrostante fai da te | lo prepari subito! Da quando l’ho scoperto ho eliminato dalla lista della spesa tantissimi prodotti chimici!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 20 aprile 2024) Con questa combinazione di ingredienti, che è estremamente facile da preparare, sarai in grado di pulire senza sforzo il piano cottura e il lavandinotua cucina. Inoltre, sarà molto utile anche per rimuovere lo sporco dalle pentole in alluminio/acciaio e persino per pulire accuratamente le scarpe e rimuovere eventuali macchie ostinate dal tuo bucato. In pochi passaggi, potrai creare una crema multiuso ideale per pulire qualsiasi cosa desideri. per scoprire gli ingredienti necessari e i semplici passaggi da seguire. Il risultato ti sorprenderà!fai da te: loe non immagini i risultati! Ecco una ricetta semplice e efficace per preparare una crema multiuso fai da te, che funge dasgrassante e ...