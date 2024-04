Poste Italiane | nuova sede digitalizzata a Santa Maria Capua Vetere

(Di sabato 20 aprile 2024). Uffici moderni, digitalizzati, dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni. È il nuovo edificio diin piazza della Resistenza a, uno dei primi 250 immobili scelti danell’ambito del progetto Polis per dare vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi dedicati ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. L’offerta commerciale degli “Spazi per l’Italia” include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti. Si tratta di un ...

Arezzo, 15 aprile 2024 – Poste Italiane ri cerca in provincia di Arezzo portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro mercoledì 17 ... (lanazione)

Arezzo , 20 aprile 2024 – Poste Italiane ricerca in provincia di Arezzo portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro martedì 23 aprile, il ... (lanazione)

IED Cagliari: iniziativa “Mend in IED” per una moda responsabile - "Mend in IED": workshop all’insegna della moda sostenibile questa mattina allo IED Cagliari, l’Istituto Europeo di Design, che ha la sua sede ...sardegnareporter

Proseguono i webinar di Poste Italiane per i cittadini sardi. - Proseguono i webinar di Poste Italiane per i cittadini sardi. Durante gli incontri, alle ore 10.00 e alle ore 16.30, i relatori co ...sardegnareporter

Poste Italiane: anche nelle Marche continuano le ricerche di portalettere - ANCONA – Poste Italiane ricerca in Umbria portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro martedì 23 aprile, il proprio curriculum vitae sulla ...picenooggi