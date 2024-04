Porto di Catania - arrestati 3 uomini per furto aggravato

(Di sabato 20 aprile 2024) Pubblicato il 20 Aprile, 2024 Nell’ambito servizi predisposti dall’Ufficio di Polizia di Frontiera di, finalizzati alla repressione dei reati predatori in ambito portuale, il personale dello “Scalo Marittimo” ha tratto in arresto, in flagranza di reato, tre, di 49, 50 e 69 anni – pregiudicati catanesi – in quanto responsabili del reato diin concorso. Gli agenti, trovandosi in prossimità della zona “Silos” ubicata all’interno del, nelle adiacenze del parcheggio di numerosi semirimorchi, carichi di merci in attesa del previsto ritiro, hanno notato un’autovettura con tresospetti a bordo. A quel punto hanno osservato l’autovettura con le tre persone, entrare all’interno di uno slargo per poi uscire poco dopo soltanto con il conducente, ...

