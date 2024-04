Ponti 25 aprile e 1 maggio - in arrivo stangata | costeranno il 10% in più

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Idi primaveraagli italiani circa il 10,5% in più rispetto allo scorso anno a causa dei forti aumenti di prezzi e tariffe in tutto il comparto turistico e dei trasporti, con un aggravio di spesa da complessivi 780 milioni di euro sul 2023. Lo afferma Assoutenti, che fornisce oggi le stime sulle spese che attendono le famiglie in vista delle festività del 25e 1. Lo scorso anno circa 17,1 milioni di italiani si sono concessi una vacanza in occasione deidi Primavera, dando vita a un business da complessivi 7,4 miliardi di euro – spiega Assoutenti – Numeri positivi che saranno replicati nel 2024, con milioni di cittadini che si apprestano a trascorrere qualche notte fuori casa tra il 25e l'1 ...