Ponte Lab - studenti e genitori a scuola di riuso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 aprile 2024) Si può conciliare pratica educativa per uno stile di vita sostenibile con l’integrazione culturale? È una domanda che laprimaria Villaggio S. Maria dell’Istituto Comprensivo diSan Pietro si pone da anni. E la risposta è stata trovata non solo con le parole. Si si può fare qualcosa di concreto, di bello e utile soprattutto per la comunità. Una comunità, quella diSan Pietro dove la multiculturalità che crede fortemente nel beneficio della commistione culturale e che trova piena rappresentazione nellaprimaria del Villaggio. Per capire meglio è fondamentale fare un passo indietro nel 2023, quando i maestri dellaprimaria hanno elaborato un piano per sviluppare negli alunni abitudini quotidiane di salvaguardia del pianeta, cominciando proprio da quello che ...