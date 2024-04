Pompe di calore | quali scegliere e come ottenere il massimo del risparmio

Con il via libera definitivo delle istituzioni europee alla cosiddetta «direttiva Case green» , l’Italia si ritrova a dover mettere a punto un piano straordinario per la ristrutturazione e ... (open.online)

Riscaldano, raffreddano e producono acqua calda: una selezione di pompe di calore per la climatizzazione domestica (e non solo), che non inquinano e abbattono i costi in bolletta (wired)