Pioli-Napoli - contratto biennale con opzione | cinque nuovi titolari nel suo 4-3-3?

Pasquale Salvione fa il punto sulle piste più calde per la panchina del Napoli: Pioli e Gasperini principali indiziati, mentre l’arrivo di Conte sembra improbabile. Intervenuto a ‘1 Football Club’, ... (napolipiu)

Pioli Napoli, contatti sempre più frequenti: ADL prepara questa proposta. I dettagli - La situazione è abbastanza complessa, ma i rossoneri prenderanno una decisione solo a fine stagione Il Milan di Pioli sembra al capolinea. La fine del ciclo dell’allenatore emiliano ha una data: il ri ...informazione

Pioli rinuncerebbe all’ultimo anno di contratto con il Milan per il Napoli - Si intensificano le voci sul possibile approdo in panchina di Stefano Pioli che a fine anno lascerà il Milan. Come ...ilnapolionline

Milan, nuova idea dal Belgio: è un esterno goleador, occhio al Napoli - Nome nuovo dal Belgio per il reparto offensivo del Milan: dopo Denkey, ne emerge uno nuovo. Arriverà a Milanello in estatemilanlive