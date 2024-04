Pioli al Napoli | De Laurentiis lo vuole per un motivo

(Di sabato 20 aprile 2024) Stefanopotrebbe essere il nuovo allenatore del. Il tecnico del Milan piace al patron Deper tre motivi. Stefanoè entrato nel mirino di Aurelio Deper la panchina delnella prossima stagione. Secondo Il Mattino, il tecnico del Milan ha tre caratteristiche che lo rendono molto apprezzato dal presidente azzurro. Deper tre motivi Secondo quanto riporta il quotidiano napoletano Depotrebbe scegliereper tre motivi: Gestione delle piazze importanti Destima la capacità didi saper gestire un ambiente di grandi aspettative come quello milanista. Un’esperienza che ...

Il Milan ha preso la decisione definitiva su Stefano Pioli : la scelta condiziona i piani di De Laurentiis. Continua il valzer di allenatori in casa Napoli con De Laurentiis che ne valuta il profilo ... (spazionapoli)

DAZN - Accommando: "Pioli, permanenza al Milan complicata, è nella lista del Napoli" - Orazio Accomando, giornalista di Dazn, ha riferito su X la situazione di Stefano Pioli: "L'eliminazione dall'Euroa League - per come è arrivata - ha deluso la dirigenza rossonera e lo stesso Pioli. Le ...napolimagazine

Conte-Napoli, settimana decisiva! Il Mattino: sprint di ADL e fiducia, triennale da 8MLN e mercato ad hoc - Calciomercato Napoli - "È la settimana decisiva", scrive Il Mattino di Napoli oggi in edicola che svela la strategia di De Laurentiis: "Prima l'allenatore, poi i rinforzi". La priorità del presidente ...msn

Dazn - Non solo Conte, tra i nomi sulla lista del Napoli c'è anche Pioli: deluso come il Milan - Orazio Accomando, giornalista di Dazn, ha riferito su X la situazione di Stefano Pioli il Milan e le prospettive future per il tecnico ...tuttonapoli