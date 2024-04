(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr – (Xinhua) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, sara’ in missione al Cairo, in22 e23 aprile, per una serie dibilaterali e imprenditoriali, nel contesto delle iniziative italiane delper l’Africa. Lo rende noto il ministero con un comunicato. Sonoriunioni istituzionali di alto livello, rivolte a rafforzare la collaborazione tra i Paesi e consolidare legami strategici su diverse aree.22 aprile, il ministrosi incontrera’ con il ministro delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione della Repubblica Araba d’, Amr Talaat, per approfondire i temi contenuti nella Dichiarazione G7 ...

Mettere l’Africa al centro, per la stabilità e per la crescita. Questo uno dei passaggi più significativi della ministeriale G7 di Capri , in cui il ministro Antonio Tajani ha accolto i parigrado ... (formiche)

AGI - "Il Piano Mattei è un piano di lungo termine, che quindi non permetterà di staccare dei dividendi elettorali. Questa è una garanzia per il piano, ma sul lungo termine, se saremo in grado di ... (agi)

Bergamo . “Il fatto che l’importante vertice Italia- Africa abbia dato il via alla Presidenza Italiana del G7, così come il lancio del Piano Mattei , danno la corretta misura della centralità che il ... (bergamonews)

Piano Mattei: Urso in Egitto lunedi’ e martedi’, previsti incontri con cinque ministri - Roma, 20 apr - (Xinhua) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sara' in missione al Cairo, in Egitto, lunedi' 22 e martedi' 23 ...romadailynews

All’Onu Massari incontra Lagalla, Palermo in campo per il Piano Mattei - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, insieme all’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta, è stato ricevuto oggi a ...sicilianews24

Un ponte con New York, Lagalla porta in America il modello Palermo: “Che il mondo copi le nostre buone pratiche” - Lo ha detto il sindaco durante un incontro con l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante italiano delle Nazioni Unite. E ha puntualizzato: “Vengano messe a frutto le esperienze della città nel c ...palermotoday